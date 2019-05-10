ФОТОФАКТ: Гигантские деревянные скульптуры прячутся в лесах возле Копенгагена

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датский художник Томас Дамбо в течение трех лет создавал огромные скульптуры из вторичных материалов. Недавно он "поселил" в лесах рядом с Копенгагеном шесть деревянных гигантов, сообщает портал My Modern Met .

Гигантские изваяния - групповой труд, собирать необычные арт-объекты художнику помогали местные волонтерские организации. На работу ушло около 600 деревянных поддонов, части старых сараев и заборов.

Каждый гигант назван в честь волонтерской организации, которая помогала художнику в работе.

Найти затерянные в лесах скульптуры помогает карта, составленная Томасом Дамбо. Также в поисках помогут подсказки, выгравированные на табличках, которые размещены на камнях неподалеку от спрятавшихся гигантов.

Каждая из скульптур взаимодействует с окружающей средой, является ее частью. Например, рядом с озером расположился бородатый старичок Teddy Friendly. Его рука вытянута, чтобы помочь людям перейти через крошечный ручей, впадающий в реку. Статуя Little Tilde также является гигантским домом для птиц - Томас Дамбо заполнил скульптуру 28 "квартирами" для пернатых братьев наших меньших.

По словам художника, он создал необычные гигантские статуи, чтобы побудить людей посещать необычные районы своего родного города.-0-

Фото Thomas Dambo