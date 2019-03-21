ФОТОФАКТ: Гигантские птичьи гнезда в пустыне ЮАР

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромные гнезда вьют птицы-ткачи на телефонных столбах и дорожных знаках в пустыне Южно-Африканской Республики. Об этом сообщает британская газета Daily Mail .

Отсутствие деревьев в пустыне национального парка Кгалагади (Северо-Капская провинция ЮАР) не помешало птицам-ткачам строить гигантские гнезда, похожие на стога сена.

Некоторые из гнезд вмещают до 500 птиц и весят более тонны, при этом длина тела птиц-ткачей - меньше 14 см.

Птицы используют телефонные столбы и провода между ними, чтобы разбить лагерь, где проживают целые колонии ткачей. Порой гнезда принимают совершенно невообразимые формы.

Ткачи-самцы строят гнезда, используя сухую траву и ветки, и демонстрируют свои навыки, чтобы привлечь партнера.

В многочисленных отверстиях гнезд-стогов ткачи прячутся от жары - в пустыне температура днем поднимается до 40 градусов.

Некоторые из гигантских гнезд используются до 100 лет, они становятся домом для многих поколений птиц.-0-