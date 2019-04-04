ФОТОФАКТ: Гигантские разноцветные белки взорвали интернет

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф-любитель Каушик Виджаян запечатлел потрясающих разноцветных белок, добывающих себе пищу в диком индийском лесу в районе Патханамитты. Об этом сообщает британское издание The Independent .

Животное, также известное как индийская гигантская белка, выделяется среди других видов благодаря своей шерсти, окрашенной в различные оттенки оранжевого, бордового и фиолетового.

Длина тела гигантской белки (вместе с хвостом) может достигать почти одного метра - это вдвое больше, чем у ее более распространенных серых сородичей. Эти крупные грызуны легко преодолевают расстояние в шесть метров и проводят дни в основном на верхушках деревьев, добывая себе пропитание - фрукты, орехи и цветы.

Каушик Виджаян, которому посчастливилось встретить удивительных животных в дикой природе, сказал: "Раньше я никогда не слышал о такой белке и не встречал ее. Это зрелище стало настоящим праздником для моих глаз, я был счастлив запечатлеть такую красоту с помощью моей камеры".

Фотограф выложил снимки ярких белок в соцсети, и эти кадры буквально взорвали интернет, заработав тысячи "лайков" и став вирусными.-0-