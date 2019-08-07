ФОТОФАКТ: Гигантский "гобелен мира" создала художница из Португалии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художница по текстилю из Порту Ванесса Баррагао создала грандиозное полотно под названием "Ботанический гобелен". Он представляет собой объемную карту мира шириной шесть метров. Об этом сообщает портал My Modern Met .

Гобелен был создан, чтобы ознаменовать партнерство между лондонским аэропортом Хитроу и Королевскими ботаническими садами Кью. Находясь в зоне вылета терминала 2 аэропорта, гости, путешествующие по всему миру, могут полюбоваться тем, как художница с помощью пестрой пряжи визуализировала горы и океаны нашей планеты.

На изготовление впечатляющего полотна у мастерицы ушло 520 часов, 8 кг джута и хлопка и 42 кг переработанной шерсти. Она работала в разных техниках, использовала иглы для валяния, вязальные крючки и другие инструменты, чтобы добиться объемной фактуры гобелена и показать богатство флоры и фауны Земли. Некоторые из изображенных на гобелене видов - например, коралловые рифы, - находятся под угрозой исчезновения.

"Это самое большое произведение искусства, которое я когда-либо создавала, - рассказала Ванесса Баррагао. - Я надеюсь, что зрители понимают послание, зашифрованное в моей работе: мир принадлежит всем нам, и мы должны сохранить его".-0-

Фото Vanessa Barragao