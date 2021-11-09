ФОТОФАКТ: Гора Байман в Китае - прекрасное место для альпинистов и любителей пеших горных прогулок

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежная гора Байман (белая лошадь) расположена в китайской провинции Юньнань. Большинство пиков здесь достигает высоты 5000 м, самая высокая вершина Чжалацуни находится на высоте 5640 м над уровнем моря и покрыта снегом круглый год. Площадь в 180 тыс. га, окружающая гору, является заповедником, где можно увидеть много редких растений и животных, а леса сохранили свой первозданный вид. Гора Байман - прекрасное место как для альпинистов, так и любителей пеших горных прогулок.-0-

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