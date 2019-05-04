ФОТОФАКТ: Города Мира. Рим

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Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск
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Общество
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до почти $7,6 млрд
Экономика
Огонь II Европейских игр зажжен в Риме
Спорт
Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 80% площадей
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Патриотическая акция "Мы - внуки Великой Победы" объединила активистов БРСМ Минска и области
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Доллар на торгах 4 мая подешевел, российский рубль подорожал
13:32
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13:24
Спорт
Дом на ул. Широкой, реконструкция площади Победы и ремонт переходов - Сивак провел прямую линию
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В Гомеле разыскивают ушедшую из дома 28 апреля одиннадцатиклассницу
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Большой театр Беларуси приглашает 6 мая на вечер романсов
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Спорт
Концерт ко Дню Победы пройдет в Большом театре Беларуси 8 мая
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Культура
В Любанском районе при пожаре в двухквартирном доме спасли женщину
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Калейдоскоп
04.05.2019 | 12:02
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рим - столица Италии.
Фото Андрея Покумейко
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репортаж
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В Беларуси уточнен порядок прохождения военной службы и службы в резерве
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Политика
Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"
Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в МИД Чили
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Экономика
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до почти $7,6 млрд
Доллар на торгах 4 мая подешевел, российский рубль подорожал
БВФБ и Шанхайская фондовая биржа будут развивать сотрудничество
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту двойного наезда на пешехода в Минске
В Гомеле разыскивают ушедшую из дома 28 апреля одиннадцатиклассницу
В Любанском районе при пожаре в двухквартирном доме спасли женщину
Общество
Минздрав определил требования к размещению знака о запрете курения
Минлесхоз инициирует снятие запрета на посещение лесов в большинстве районов Беларуси
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Владимир Андрейченко
Мы сохранились как народ благодаря памяти о подвигах предков
Мнения
Виктор Николайкин
У ветеранов надо учиться умению радеть за страну и город
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Мнения
Владимир Кравцов
Ветераны остаются примером мужества, выдержки и оптимизма
Мнения
Михаил Орда
Для оздоровления проблемных предприятий и районов нужен комплексный подход
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Михаил Антоненко
Точная навигация, М-банкинг, инфоплеер - что делается для незрячих в Беларуси
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Белорусские леса под надежной защитой от пожаров
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Александр Шумилин
Как в Беларуси развивается система интеллектуальной собственности
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В Беларуси пересматриваются подходы к оценке качества оказания медицинской помощи
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Евгений Владимиров
Моя мечта - открыть в Минске Дом джаза
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Андрей Дапкюнас
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Национальное кадастровое агентство о планах по реализации проекта Тwinning
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Колумнисты
Виктор Ловгач
Бегать за... мужчинами
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Виктор Ловгач
Мал шанс, да дорог
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Виктор Ловгач
Олимпийская безразмерность
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Виктор Ловгач
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Дмитрий Шамко
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Мнения
Павел Легкий
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Владимир Андрейченко
Мы сохранились как народ благодаря памяти о подвигах предков
Комментарии
Михаил Антоненко
Точная навигация, М-банкинг, инфоплеер - что делается для незрячих в Беларуси
Интервью
Михаил Финберг
Все свои программы и фестивали посвящаю родной Беларуси
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Виктор Николайкин
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23 апреля
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Юрий Миксюк
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Особенности вступительной кампании - 2019
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Пресс-конференция
Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
Сергей Новиков
2 мая
Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации
Пресс-конференция
Александр Шумилин,
Сергей Шлычков
29 апреля
О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах
Онлайн-конференция
Вадим Иосуб
29 апреля
Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях
Пресс-конференция
Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко
25 апреля
Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег
23 апреля
Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
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