ФОТОФАКТ: Холодная красота самого большого ледника в Турции

15 октября, Анкара /БЕЛТА - Анадолу/. Самый крупный ледник Турции в горной гряде Джило стал одним из любимых мест отдыха жителей и гостей страны.

В предгорьях Джило в юго-восточной провинции Хаккяри расположены живописные долины, водопады и ледники. Здесь же находится вторая по высоте вершина Турции - Улудорук (4135 м). В этот район страны съезжаются не только туристы, но также альпинисты и фотографы.

Решением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана этот район Турции включен в состав национального природного парка.-0-