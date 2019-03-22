ФОТОФАКТ: Японский зонтик в форме сакуры, созданный для любования цветущей вишней

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии в преддверии начала сезона цветения вишни разработали Sakura Casa - розовый зонтик в форме цветка сакуры. Об этом сообщает информационный портал My Modern Met .

По словам дизайнеров, которые трудились над созданием Sakura Casa, зонт предназначен для защиты от солнца в ясную погоду.

Благодаря своей уникальной форме зонтик также помогает укрыться от падающих вишневых цветов во время сезона ханами - любования цветущей сакурой. И, безусловно, такой зонт привлекает внимание всех проходящих мимо.

Каждый зонтик изготавливается вручную из трех видов традиционной японской бумаги мино-васи, которая аккуратно натягивается на спицы из бамбука. Зонтики делают исключительно по индивидуальным заказам, на изготовление одного зонта уходит несколько месяцев.

Компания Gifu's Handcraft Artisan House Casa, которая изготавливает Sakura Casa, помогает продвигать местных ремесленников и традиционные ремесла, сохраняя многовековые традиции, в том числе искусство изготовления зонтов в японском стиле.

Сезон цветения сакуры в Японии официально начался 21 марта. Японское метеорологическое агентство ежегодно объявляет о начале сезона цветения сакуры после того, как на одном из контролируемых им деревьев в храме Ясукуни распускается более пяти цветов.-0-

Фото My Modern Met, Kyodo