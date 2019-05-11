ФОТОФАКТ: Как может выглядеть восстановленный Нотр-Дам-де-Пари

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пожара в соборе Парижской Богоматери правительство Франции сообщило о намерении объявить конкурс среди архитекторов на лучший проект по восстановлению разрушенного шпиля здания. Как сообщает американская телекомпания CNN , одна из французских фирм предложила свой вариант дизайна - инновационный, экологичный, футуристический.

Проект компании Vincent Callebaut Architectures получил греческое название Palingenesis, которое можно истолковать как возрождение, восстановление. Фирма предлагает возвести новую крышу из стекла, дуба и углеродного волокна.

Под стеклянной крышей появится пространство с естественным освещением, где расположится фруктовая и овощная мини-ферма. На ней смогут работать волонтеры, которые будут выращивать бесплатные продукты для нуждающихся. В пресс-релизе компании отмечается, что ежегодно такая ферма сможет производить до 21 т фруктов и овощей.

Кроме того, специально оборудованные стеклянная крыша и шпиль смогут перерабатывать солнечную энергию в электрическую.

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