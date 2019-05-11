ФОТОФАКТ: Как может выглядеть восстановленный Нотр-Дам-де-Пари

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пожара в соборе Парижской Богоматери правительство Франции сообщило о намерении объявить конкурс среди архитекторов на лучший проект по восстановлению разрушенного шпиля здания. Как сообщает американская телекомпания
Проект компании Vincent Callebaut Architectures получил греческое название Palingenesis, которое можно истолковать как возрождение, восстановление. Фирма предлагает возвести новую крышу из стекла, дуба и углеродного волокна.
Под стеклянной крышей появится пространство с естественным освещением, где расположится фруктовая и овощная мини-ферма. На ней смогут работать волонтеры, которые будут выращивать бесплатные продукты для нуждающихся. В пресс-релизе компании отмечается, что ежегодно такая ферма сможет производить до 21 т фруктов и овощей.
Кроме того, специально оборудованные стеклянная крыша и шпиль смогут перерабатывать солнечную энергию в электрическую.
Фото CNN.-0-
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