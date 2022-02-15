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Калейдоскоп
15 февраля 2022, 12:38

ФОТОФАКТ: Карнавал в Ницце

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ницце с 11 по 27 февраля проходит традиционный карнавал, который был отменен в прошлом году из-за пандемии, сообщает Синьхуа.

Тема карнавала - "Царь зверей". "Царь зверей намерен распространять радость и хорошее настроение. Потому что эти две недели, несмотря на вирус, будут действительно веселыми и оживленными", - сказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Как отмечает агентство Associated Press, важной частью карнавала является парад "Битва цветов", который пройдет пять раз в течение фестиваля.

Карнавал в Ницце является частью европейской средневековой карнавальной традиции и одним из крупнейших в мире после фестивалей в Венеции, Рио-де-Жанейро и Марди Гра в Новом Орлеане.-0-

Фото Синьхуа и Nice-Presse

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