ФОТОФАКТ: Китайский театр теней

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр теней - форма визуального искусства, зародившаяся в Китае свыше 1,7 тыс. лет назад. В нем используются большой полупрозрачный экран и плоские марионетки, которые управляются тонкими палочками. Марионетки прислоняются к экрану с обратной стороны и становятся видны. Специфика театра, его эстетика и тема варьируются в зависимости от традиций. Марионетки традиционно изготовляются из тонкой прозрачной кожи (к примеру, козлиной, верблюжьей), бумаги или картона. Могут быть как твердыми и целостными, так и гнущимися, состоящими из отдельных частей. Фигурки управляются с помощью бамбуковых, деревянных или металлических палочек.-0-

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