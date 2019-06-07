ФОТОФАКТ: Козлята участвуют в занятиях пилатесом

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шотландском городе Гленротесе открылся фитнес-класс для занятий пилатесом вместе с козлятами. Об этом сообщает шотландская газета The National .

Необычный класс появился на ферме Bellcraig. На занятиях пилатесом, помимо участников и тренеров, присутствуют два козленка карликовых пород. По словам тренеров, животные повышают у гостей выработку "гормонов хорошего настроения" - таких, как серотонин, а также расслабляют посетителей, с любопытством обнюхивая их, когда те занимаются растяжкой на матах в сарае.

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Во время тренировки козлята забираются на спины участников занятий, что, безусловно, усложняет выполнение задач. "Козлята выступают как дополнительный элемент в пилатесе. Если вы делаете планку с козой весом 10 кг на спине, это, конечно, намного сложнее обычного упражнения", - рассказал тренер. При этом животные своими маленькими копытцами делают массаж.

После занятий участники кормят ягнят и играют с собаками на ферме.

Фитнес-класс с козлятами стал настолько популярным, что здесь забронированы все занятия на ближайшее время. 39-летний инструктор Джо рассказал, что вдохновился идеей создания такого класса во время отпуска в США, где ему посчастливилось побывать на занятиях по "козьей йоге".-0-

Фото SWNS