ФОТОФАКТ: Кукуруза из-за жары превратилась в попкорн прямо в поле

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Юньнань установилась аномальная жара, из-за которой кукуруза превращается в попкорн прямо в полях. Об этом сообщается на странице газеты
Ранее метеослужба провинции объявила в регионе "желтый" уровень опасности в связи с высокой температурой и засухой. В течение последних дней в некоторых населенных пунктах Юньнаня столбик термометра достигал отметки 40 градусов.-0-
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