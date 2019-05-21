ФОТОФАКТ: Кукуруза из-за жары превратилась в попкорн прямо в поле

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Юньнань установилась аномальная жара, из-за которой кукуруза превращается в попкорн прямо в полях. Об этом сообщается на странице газеты China Daily в Twitter .

Ранее метеослужба провинции объявила в регионе "желтый" уровень опасности в связи с высокой температурой и засухой. В течение последних дней в некоторых населенных пунктах Юньнаня столбик термометра достигал отметки 40 градусов.-0-