ФОТОФАКТ: Лучшие снимки дикой природы - 2020

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы сфотографировать одно из самых редких животных на Земле, требуется огромная выучка и невероятная удача. Но и то и другое было у Сергея Горшкова - российского фотографа, получившего главный приз на конкурсе фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year (WPY) за снимок самки амурского тигра на Дальнем Востоке, сообщает ВВС.

Фото Luciano Gaudenzio

На фотографии, получившей главный приз, тигрица словно обнимает дерево. На самом деле животное трется о кору, чтобы оставить на ней свой запах и пометить территорию. Снимок сделан в заказнике "Леопардовый" в Приморском крае России.

Фото Frank Deschandol

"Свет, цвета и текстура здесь как на картине, написанной маслом, - сказала BBC глава жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year Роз Кидманд-Кокс. - Тигрица как бы превратилась в часть леса. Ее хвост сливается с корнями дерева. Они стали одним целым".

Фото Liina Heikkinen

Тем более примечательно, что этот кадр сделан с помощью фотоловушки. Горшков оставил аппаратуру в лесу и месяцами ждал, пока она автоматически сработает в момент, когда рядом появится тигр. Разумеется, фотограф знал, где именно стоит ожидать амурских тигров, - и в этом проявилось его мастерство автора снимков дикой природы.

Фото Mogens Trolle

Амурские, или уссурийские, тигры находятся на грани исчезновения, сейчас в природе осталось не более нескольких сотен особей. Поскольку популяция животных, на которых охотятся тигры, - оленей и кабанов, также сокращается, хищникам приходится преодолевать большие расстояния в поисках пищи.

Фото Jaime Culebras

Все это делает фотоохоту на амурских тигров невероятно сложной: получить их изображения очень непросто, не говоря уже о снимках такого высокого качества. Только подумайте: фотоловушка, при помощи которой был сделана фотография, пролежала в лесу 10 месяцев, и только потом из нее извлекли карту памяти с бесценным кадром.

Фото Songda Cai

О награде, полученной Сергеем Горшковым, объявила герцогиня Кембриджская Кейт (супруга принца Уильяма), а также телеведущие Крис Пекхэм и Меган Маккубин. Они принимали участие в проходившей онлайн церемонии, которую организовал лондонский Музей естественной истории. Именно он уже 56-й год организует конкурс Wildlife Photographer of the Year, который считается одним из самых престижных в мире. Состязание охватывает 17 категорий фотографий дикой природы, включая фотожурналистику и портретную живопись. В этом году на конкурс поступило 49 тыс. работ от фотографов со всего мира.

BBC знакомит с работами призеров конкурса.-0-

Фото Shanyuan Li

Фото Wildlife Photographer of the Year