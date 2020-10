2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги ежегодного международного конкурса микро- и макрофотографии CUPOTY (Close-up Photographer of the Year). Победителем признан профессор морской молекулярной экологии Галис Хоарау (Galice Hoarau), который запечатлел ночную прогулку морского угря. Конкуренцию ему составили фотографы из 52 стран, они предложили на суд жюри более 6 тыс. работ. Британская газета The Guardian подготовила подборку самых ярких снимков.-0-

Фото с сайтов www.cupoty.com