ФОТОФАКТ: Майский снег в Германии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии в начале недели резко похолодало. В некоторых местах температура воздуха в течение суток упала на 20 градусов, а в горных регионах даже выпал снег, сообщает Deutsche Welle.

По местным приметам, в середине мая, когда католическая церковь отмечает дни памяти Мамертуса Венского, Панкратия Римского, Серватия Маастрихтского, Вонифатия Римского и Софии Римской, следует ожидать резкого похолодания. "Ледяные святые" в этом году, что называется, попали в точку.-0-