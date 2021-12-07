ФОТОФАКТ: Мистическая и загадочная гора Кайлас в Китае

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гора Кайлас, также известная как Ганг Ринпоче, на юго-западе Китая - одно из самых загадочных и мистических мест планеты. Многие путешественники пытались покорить вершину, но пока этого не удалось ни одной группе. Высота горы до сих пор остается спорным вопросом. Монахи утверждают, что Кайлас достигает в высоту 6666 м. (знаменитое сочетание четырех шестерок), ученые расходятся во мнениях от 6668 до 6714 м. Точную ее высоту до сих пор не удалось установить. Поскольку гора "дышит" - ежегодно она меняет свою высоту до нескольких десятков метров. Гора Кайлас является традиционным местом паломничества верующих.-0-

Фото China Daily