ФОТОФАКТ: Невероятные снимки конкурса BigPicture Natural World

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6500 снимков были оценены авторитетной группой экспертов конкурса фотографии BigPicture Natural World в Калифорнийской академии наук. Фотографы из 67 стран выдвинули свои самые захватывающие изображения дикой природы, ну а главный приз получил норвежский фотограф Аудун Рикардсен, сообщает портал My Modern Met .

"Двойственность". Арманд Сарланг

"Любопытство". Михаил Коростелев

Отмеченный главной наградой фотограф выиграл конкурс с потрясающим снимком тетерева, сидящего вершине горы на норвежском побережье. Кадр демонстрирует не только техническое мастерство Аудуна Рикардсена, но и его упорство, поскольку он возвращался на одно и то же место множество раз, чтобы запечатлеть тот самый идеальный ракурс птицы. "Лауреат Гран-при в этом году - потрясающая фотография, сочетающая технические навыки и творческий блеск", - отметила Сьюзи Эстерхас, председатель жюри BigPicture.

"Морской дракон". Пьер Мане

"Облака соли". Кьяра Сальвадори

Среди других ярких кадров конкурса - трогательная фотография Джеймса Гиффорда, изображающая теплые объятия осиротевшей гориллы и ее смотрителя. Снимок демонстрирует неразрывную связь между людьми и живой природой. Фотография Кьяры Сальвадори "Облака Соли", напротив, ошеломляет отсутствием какого-либо следа человека. Сосредоточившись на солончаке Салар-де-Антофалла в Аргентине, она подчеркивает художественную красоту нетронутой природы.

"Потеря крыльев". Петр Наскрецкий

"Путешествие на край". Бадди Элеазер

Победители и финалисты конкурса представят свои работы на ежегодной выставке фотографий BigPicture, которая откроется 26 июля в Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско.-0-

"Устойчивость", Джулия Флетчер

"Человеческое прикосновение". Джеймс Гиффорд

Фото: www.bigpicturecompetition.org