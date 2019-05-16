ФОТОФАКТ: Образ Иисуса Христа появился в небе над Аргентиной

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуру, напоминающую образ Иисуса Христа, заметили в небе над Аргентиной, сообщает британское издание The Sun .

Фотограф-любитель Моника Арамайо находилась в аргентинском городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй, когда заметила, по ее словам, образ Иисуса с распростертыми объятиями на фоне густых облаков. Увидев невероятный образ, женщина поспешила запечатлеть его на камеру мобильного телефона, а затем выложила фото в соцсети.

Множество пользователей прокомментировали ее пост, отметив, что Иисус появляется тогда, когда он нам действительно нужен. Некоторые сравнили появившийся образ со знаменитой статуей Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро.

Скептики высказались более сдержанно, один из них сказал: "Лично я вижу только лучи солнца, проникающие сквозь облака. Но люди видят то, что хотят видеть".-0-