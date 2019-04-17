ФОТОФАКТ: Образ Иисуса Христа заметили на снимках пылающего собора Парижской Богоматери

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фотографиях горящего собора Нотр-Дам-де-Пари интернет-пользователи заметили образ Иисуса Христа. Об этом сообщат британское издание The Sun .

На одном из многочисленных снимков пылающего храма, опубликованных в соцсети Facebook, пользователи рассмотрели фигуру, стоящую в полный рост среди объятых огнем строительных лесов. Многие из комментаторов сошлись во мнении, что силуэт напоминает образ Иисуса Христа.

Газета The Sun 16 апреля разместила на первой полосе фотографию объятого пламенем собора Парижской Богоматери, на которой - рядом со шпилем - многочисленные пользователи соцсетей заметили лицо, смотрящее на рушащуюся башню.

Сильнейший пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался 15 апреля около 18.20 по местному времени и длился 12 часов. В результате обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен в течение пяти лет.-0-

Фото The Sun