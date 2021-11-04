ФОТОФАКТ: Осенняя красота горы Бойалы в Турции

Рассылка
Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 ноября 2021
Минск
+9°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилев
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.8436
USD
2.4594
100 RUB
3.4316
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
18:13
Беларусь и Россия намерены заключить международный договор об общих принципах налогообложения
Политика
18:09
Команда сил спецопераций выиграла спартакиаду среди военнослужащих ВС Беларуси
Общество
18:06
Замминистра обороны проведет 6 ноября прямую телефонную линию
Общество
18:05
Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий союзные программы с Россией
Президент
18:03
В состав экипажа МКС может быть включен белорусский космонавт. Путин пообещал поддержку
Общество
17:56
Путин: реализация интеграционных программ позволит России и Беларуси создавать равные условия ведения бизнеса
Политика
17:49
Путин: Беларусь для России не просто ближайший союзник, а братская страна и народ
Политика
17:44
Лукашенко: Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства
Президент
17:42
"Приоритет из приоритетов". Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией
Президент
17:41
Лукашенко: Беларусь и Россия выдержали внешнее давление и становятся сильнее
Президент
17:39
В Минске пьяный водитель "БМВ" повредил шесть авто
Происшествия
17:36
Лукашенко проводит заседание ВГС Союзного государства
Президент
17:27
Руководители госорганов проведут в ноябре выездные приемы граждан
Общество
17:23
Церковь Греции призвала верующих вакцинироваться перед посещением храмов
В мире
17:08
Карась: миграционный кризис вызван разрушительным влиянием Запада на ряд стран
Политика
17:06
Лесхозы Витебской области создадут более 3,5 тыс. га новых лесов в 2022 году
Регионы
16:57
Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" по выпуску вакцины от коронавируса обсудили дальнейшее сотрудничество
Общество
16:54
Альбом-каталог об иконописи и алтарной живописи презентуют 5 ноября в НХМ
Культура
16:51
Компания Parimatch стала лучшей в категориях "Букмекер" и "Онлайн-казино" по итогам премии "Выбор года 2021"
Общество
16:50
Ставропольский край заинтересован в развитии биржевой торговли сельхозпродукцией с Беларусью
Экономика
16:48
Девочка-пассажирка пострадала в дорожной аварии в Чашникском районе
Происшествия
16:45
Нетрезвый могилевчанин избил санитара скорой помощи
Происшествия
16:40
Сенатор: власти Беларуси открыты для диалога, готовы обсуждать миграционные и другие вопросы
Общество
16:40
Компания Huawei предложила решения для цифровизации системы здравоохранения Беларуси на #GBCregions в Гродно
Общество
16:35
"Гомельоблимущество": 38% покупателей госимущества полностью выполняют обязательства
Регионы
16:26
Белорусские теннисистки не вышли в 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Спорт
16:26
В Кричеве мужчина ударил школьницу на улице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
16:25
Самолет испанской компании Iberia совершил первый полет на биотопливе
В мире
16:18
Экспортные перевозки грузов по БЖД в январе-октябре возросли почти на 9%
Экономика
16:17
Витебская горбольница №1 вернется к обычному режиму работы с 8 ноября
Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
04 ноября 2021, 17:07
ФОТОФАКТ: Осенняя красота горы Бойалы в Турции
Фото Анадолу
4 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Гора Бойалы в Турции окрасилась в осенние цвета.-0-
Фото Анадолу
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Теги
природа
Турция
Новости рубрики Калейдоскоп
Пелагея в элегантном образе сорвала овации юзеров Instagram
Освежился: спортсмен во время забега одним движением развеселил всех (Видео)
Боня показала детское фото и призналась, как ее обзывали в детстве! Не позавидуешь...
Кристина Асмус всполошила поклонников неожиданными новостями
Реакция обезьянки на фейкового паука рассмешила до слез юзеров YouTube (Видео)
ФОТОФАКТ: Национальный парк тропических лесов в Китае - рай для насекомых
Главное
Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий союзные программы с Россией
Лукашенко: Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства
Проект новой Конституции Беларуси находится в достаточно высокой степени готовности
Заболеваемость COVID-19 в большинстве регионов Беларуси ниже показателей прошлой волны
Топ-новости
"Приоритет из приоритетов". Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией
Перцов: цифровая индустрия не может развиваться сама по себе, сейчас вырабатываются правила игры
Субботин: правительство до конца года планирует обсудить стратегию развития льняной отрасли
Орда: проект новой Конституции отвечает запросам людей
Компания Parimatch стала лучшей в категориях "Букмекер" и "Онлайн-казино" по итогам премии "Выбор года 2021"
МИД Беларуси жестко указал представителю посольства Польши на недопустимость нагнетания обстановки на границе
Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" по выпуску вакцины от коронавируса обсудили дальнейшее сотрудничество
Витебская горбольница №1 вернется к обычному режиму работы с 8 ноября
Сенатор: власти Беларуси открыты для диалога, готовы обсуждать миграционные и другие вопросы
Компания Huawei предложила решения для цифровизации системы здравоохранения Беларуси на #GBCregions в Гродно
Карпенко: цифровизация и информатизация включены в концепцию развития образования до 2030 года
Минздрав урегулировал условия для работающих сверх нормы медиков
Исследования: грипп особенно опасен для переболевших COVID-19
Жерносек: Национальный центр защиты персональных данных будет зарегистрирован 15 ноября
В Гродненской области окажут поддержку семьям земляков, погибших при крушении Ан-12
С нами интереснее
гороскоп
курсы
тв программа
погода
Темы
Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси
Специальный репортаж
Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Лучшие фото БЕЛТА
Год народного единства
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.