ФОТОФАКТ: Озеро в Австралии стало розовым

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из парков австралийского Мельбурна можно наблюдать необычное зрелище: соленое озеро Вестгейт окрасилось в розовый цвет, сообщает
Это явление отмечается каждый год. Когда устанавливается теплая солнечная погода, водоросли, обитающие в озере, начинают вырабатывать красный пигмент - бета-каротин, из-за чего вода окрашивается в розовый. Оттенок сохраняется обычно до наступления осенних холодов.
Многочисленные туристы приезжают полюбоваться озером и сделать оригинальные фото. Однако власти рекомендуют посетителям не слишком приближаться к водоему, поскольку высокое содержание соли в воде может вызвать раздражение чувствительной кожи. Кроме того, озеро в этот период издает резкий запах протухших яиц.
Это явление можно увидеть и на некоторых других озерах в Австралии, Испании, Канаде и Сенегале.
Фото ВВС.-0-
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