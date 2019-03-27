ФОТОФАКТ: "Ожившие" интерьеры из знаменитых картин

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британское креативное агентство NeoMam с помощью компьютерной графики воссоздает интерьеры, представленные на картинах известных художников, сообщает информационный портал
Комнаты, изображенные на известных картинах, не только дают представление о жизни и воображении художника, но также являются окном в прошлое.
От скромного интерьера в картине "Спальня в Арле" Ван Гога до красочного поп-арта Роя Лихтенштейна в картине "Интерьер" - каждое знаковое произведение искусства показывает зрителям дизайнерские тенденции того времени.
Сотрудники NeoMam переосмысливают эти живописные интерьеры, словно они представляют собой настоящие комнаты.
"Картины с историческими интерьерами - это удивительные гибридные образы: они находятся на полпути между творчеством великого художника и документом прошлого, - объясняют в NeoMam. - Это заставило нас задуматься над тем, как декорации из знаменитых картин могут выглядеть в реальном мире".-0-
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