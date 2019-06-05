ФОТОФАКТ: По Европе курсирует поезд с исчезающими видами животных

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой поезд, на вагонах которого изображены исчезающие виды животных, курсирует по Европе. Об этом сообщает китайский международный новостной телеканал
Авторы ярких рисунков - стрит-арт художники из Бельгии. По их словам, этой работой они пытаются привлечь внимание общественности к проблемам изменения климата и сохранения исчезающих видов животных.
В составе поезда - 12 раскрашенных вагонов.-0-
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