ФОТОФАКТ: Полеты на воздушных шарах в Каппадокии

Рассылка
Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 мая 2021
Минск
+16°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
3.0695
USD
2.5161
100 RUB
3.4151
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
16:07
Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" почти на треть увеличили производство промпродукции в I квартале
Экономика
16:07
Половина обратившихся в январе-апреле в службу занятости граждан с инвалидностью трудоустроена
Общество
15:58
Минчанам предлагают обсудить изменения в план застройки района Грушевки
Регионы
15:57
Заполнена последняя вакансия в ростере сборной Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею
Спорт
15:52
"АМКОДОР" представит новую технику на выставке "Лесдревтех-2021"
Экономика
15:48
Головченко: финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается
Экономика
15:46
На Борнео впервые за 124 года заметили тропическую сову
Калейдоскоп
15:46
Крупко проведет 19 мая личный прием граждан
Общество
15:40
Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан
Регионы
15:38
Врач-эпидемиолог назвала продукты, наиболее благоприятные для микроорганизмов
Общество
15:37
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Женеве
Спорт
15:33
Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств
Политика
15:25
Пять дипломов международного научного конкурса завоевали представители университета МЧС
Общество
15:18
ФОТОФАКТ: Полеты на воздушных шарах в Каппадокии
Калейдоскоп
15:16
Дефицит республиканского бюджета в январе-апреле составил Br700 млн
Экономика
15:10
БЕЛАЗ поставил три 45-тонных самосвала в Украину
Экономика
15:04
Сборная БГУ завоевала серебро на международной олимпиаде по истории экономических учений
Общество
14:59
Гомельчанин установил самодельную "взрывчатку" - суд приговорил его к 3,5 года колонии
Происшествия
14:58
Арендаторы озер в Витебской области не создавали условия для платной рыбалки - КГК
Регионы
14:53
Мальчик выпал с балкона четвертого этажа в Светлогорске
Происшествия
14:52
ЕЭК временно обнулила ввозную пошлину на отдельные виды трикотажного полотна
Экономика
14:51
Как правильно подготовиться к отдыху на природе - рекомендации эпидемиолога
Общество
14:47
ЕЭК обнулила ввозные пошлины на товары для производства солнечных батарей
Экономика
14:40
Госстандарт рассказал об особенностях проведения метрологического аудита
Экономика
14:36
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
Общество
14:30
В Жабинке легковушка сбила во дворе пенсионерку
Происшествия
14:29
Музей МЧС присоединится к международной акции "Ночь музеев"
Афиша
14:28
Незаконный ввоз оконной фурнитуры на 20 тыс. евро пресекли гродненские таможенники
Происшествия
14:26
Депутат: изменения в закон о госзащите - требование времени
Общество
14:23
В Солигорске возбуждены 2 уголовных дела за хищение денег с утерянных карт
Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
18 мая 2021, 15:18
ФОТОФАКТ: Полеты на воздушных шарах в Каппадокии
Фото АНАДОЛУ
18 мая, Каппадокия /БЕЛТА - АНАДОЛУ/. В Каппадокии возобновились полеты на воздушных шарах.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Теги
развлечения
Турция
Новости рубрики Калейдоскоп
На Борнео впервые за 124 года заметили тропическую сову
Алла Пугачева эффектно оголила плечо - пикантно и еще раз пикантно!
Всегда при параде: британская ведущая пришла за попкорном в невероятном платье
"Я ухожу, отстань!" Дикая пума пять минут преследовала бегуна из США
Муж Скарлет Йоханссон облил ее зеленой слизью прямо во время вручения награды на MTV
Юзеры тепло приняли трейлер нового мультфильма "Монстры на каникулах"
Главное
В Беларуси повышают роль Совбеза - Лукашенко расставил акценты в резонансной теме
Лукашенко подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета
Головченко: финансовое состояние организаций реального сектора экономики улучшается
Самая высокая на всем пространстве СНГ ветроэнергетическая установка введена в эксплуатацию
Топ-новости
Лукашенко: на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск ВС
При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг - Пиневич
Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа
Как МТС помогает расти бизнесу: обзор самых востребованных услуг
БЕЛАЗ поставил три 45-тонных самосвала в Украину
Милиция напоминает о правилах поведения и мерах безопасности в местах массового отдыха граждан
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Женеве
Врач-эпидемиолог назвала продукты, наиболее благоприятные для микроорганизмов
Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 19 мая
Минздрав: при вакцинации от COVID-19 акцент делается на пожилых
Депутат: изменения в закон о госзащите - требование времени
Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из "Раубичей"
Барташевич: Беларусь располагает эффективной и развитой метрологической инфраструктурой
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 19 мая
С нами интереснее
курсы
погода
гороскоп
тв программа
Темы
Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом
Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Год народного единства
Вступительная кампания - 2021
Репортаж БЕЛТА
Специальный репортаж
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
З гонарам у сэрцы
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.