Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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01 февраля 2022, 09:59

ФОТОФАКТ: Праздник Весны отмечают в Китае

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

1 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. 1 февраля в Китае наступил Новый год по лунному календарю - Праздник Весны.

Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.

Покровителем этого года стал синий (водяной) тигр - символ трудолюбия и отваги. В китайском зодиаке тигр является третьим из 12 животных, которые появляются в повторяющемся цикле: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья.

Новый год в Китае - главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьей. История этого праздника насчитывает более 4000 лет.-0-

Фото Синьхуа

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