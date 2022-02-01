ФОТОФАКТ: Праздник Весны отмечают в Китае

Фото Синьхуа
1 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. 1 февраля в Китае наступил Новый год по лунному календарю - Праздник Весны.
Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря.
Покровителем этого года стал синий (водяной) тигр - символ трудолюбия и отваги. В китайском зодиаке тигр является третьим из 12 животных, которые появляются в повторяющемся цикле: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья.
Новый год в Китае - главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьей. История этого праздника насчитывает более 4000 лет.-0-
Фото Синьхуа