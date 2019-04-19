ФОТОФАКТ: Разгар сезона тюльпанов в Нидерландах

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах в самом разгаре сезон тюльпанов и в ближайшее время должен наступить пик цветения. Это лучшая пора, чтобы посетить традиционный фестиваль тюльпанов, который в этом году проходит с 1 апреля по 19 мая.
Сейчас одна из главных местных достопримечательностей - королевский парк цветов Кекенхоф - выглядит просто сказочно.-0-
Фото из Instagram-аккаунта welovetulips
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