ФОТОФАКТ: Разгар сезона тюльпанов в Нидерландах

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах в самом разгаре сезон тюльпанов и в ближайшее время должен наступить пик цветения. Это лучшая пора, чтобы посетить традиционный фестиваль тюльпанов, который в этом году проходит с 1 апреля по 19 мая.

Сейчас одна из главных местных достопримечательностей - королевский парк цветов Кекенхоф - выглядит просто сказочно.-0-

Фото из Instagram-аккаунта welovetulips