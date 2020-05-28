ФОТОФАКТ: Рестораны во всем мире проявляют креативность во время пандемии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера общественного питания во всем мире стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии. Сейчас, когда во многих странах стали смягчать карантинные меры, владельцы кафе и ресторанов проявляют креативность, чтобы обслуживать клиентов максимально безопасно, с соблюдением социального дистанцирования. К примеру, в одном из ресторанов Парижа на голову посетителям опускают специальные пластиковые абажуры, которые защищают их во время трапезы. На террасе ресторана в Амстердаме установили стеклянные теплицы, которые позволяют обслуживать посетителей изолированно друг от друга. А в Вильнюсе в одном из кафе за каждый второй стол усаживают манекенов - таким образом сохраняется безопасное расстояние между клиентами. При этом одеты манекены в наряды от местных дизайнеров, сообщает Associated Press .-0-

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