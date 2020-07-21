ФОТОФАКТ: Резчик по дереву из Китая создает невероятные лодки-драконы

21 июля, Нинхай /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Резчик по дереву из Китая Тун Сяньсун создает лодки-драконы, которые уже сегодня представляют собой культурное наследие городского округа Нинбо провинции Чжэцзян.

Впервые увидев вырезанные из дерева лодки-драконы, юный Тун Сяньсун был настолько очарован, что попросился в ученики к одному из мастеров у себя на родине. Закончив обучение старинному искусству, он открыл собственную мастерскую. В будущем Тун Сяньсун планирует создать художественную галерею резных лодок-драконов, чтобы сохранить прекрасное для потомков.-0-

Фото Синьхуа