ФОТОФАКТ: Самые крупные в истории детеныши гигантской панды родились в Китае

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, утром 6 июля родились самые крупные в мире близнецы гигантской панды. Об этом сообщает китайский новостной портал China News Service .

Панда по имени Абао родила разнополых детенышей весом 211,6 г и 209 г на базе Исследовательского центра по разведению гигантских панд. Как уточняется, средний вес новорожденной гигантской панды обычно составляет около 150 г, а детеныши весом более 200 г рождаются крайне редко.

Сразу после родов, которые были у Абао первыми, панда принялась вылизывать их, как прилежная мать, рассказали сотрудники центра. Панды рождаются безволосыми и с ярко-розовой кожей, а шерстяной покров формируется у них к шестому месяцу жизни. До шести-восьми недель жизни глаза маленьких панд остаются закрытыми. Малыши панды питаются материнским грудным молоком, а твердую пищу, такую как бамбук, они начинают есть в возрасте около года.

Абао родилась 3 ноября 2010 году в зоопарке Атланты США, пишет газета "Жэньминь Жибао". Интересно, что в то время в кинотеатрах по всему миру показывали фильм "Кунг-фу Панда", поэтому новорожденную панду, которую приняли за мальчика, назвали именем главного героя Абао (в русском прокате - По). В 2013 году перед отправкой животного в Китай выяснилось, что панда женского пола.

В Исследовательском центре Чэнду по состоянию на 8 июля родились 298 детенышей гигантской панды, пишет британская газета Daily Mail. В настоящее время в центре присматривают за 152 пандами, остальные были отправлены в зоопарки по всему миру в рамках международной программы по сохранению вида. Гигантская панда, символ Китая, была исключена из списка исчезающих видов в 2016 году после нескольких лет интенсивной работы по его сохранению. Сегодня в дикой природе живет менее 2 тыс. панд, в основном в китайских провинциях Сычуань и Шэньси.-0-

Фото Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding