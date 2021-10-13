ФОТОФАКТ: Сбор хлопка в Узбекистане

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Узбекистан является шестым по величине производителем и вторым по величине экспортером хлопка в мире. В 2021 году Генеральная ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 7 октября Всемирный день хлопка, сообщает Центр новостей ООН.
В мире в среднем собирают 26-27 млн т хлопка в год, и более 60% этого урожая приходится на долю трех стран.
Жизнь более ста миллионов семей по всему миру связана с выращиванием и переработкой хлопка, а также с производством одежды и других товаров из него.-0-
Фото ООН