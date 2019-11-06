ФОТОФАКТ: Сбор хризантемы на плантациях в Китае

Фото Синьхуа-БЕЛТА
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон сбора хризантемы начался на плантации в деревне Чжуншань (провинция Чжэцзян на востоке Китая). Об этом сообщает Синьхуа.
Десятки человек вышли на поля, чтобы собрать яркие и душистые соцветия.
В Китае цветы хризантемы являются ценным сырьем для пищевой и фармацевтической промышленности, их массово используют в традиционной китайской медицине и фитотерапии. Поэтому во многих провинциях страны разбиты бескрайние плантации этого растения.-0-
Фото Синьхуа-БЕЛТА