ФОТОФАКТ: Сбор ягод годжи в Китае

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На плантации в районе Хунсыбу (Нинся-Хуэйский автономный район, КНР) в разгаре сезон сбора урожая ягод годжи. Местные жители собирают ягоды, затем рабочие доставляют урожай на завод. В Нинся-Хуэйском автономном районе расположены сотни подобных плантаций, которые занимают в общей сложности площадь в 66,7 тыс. га - это треть территории выращивания ягод годжи в Китае. Здесь ежегодно производится около 140 тыс. т сушеных годжи, которые пользуются высоким спросом китайских ресторанов, сообщает газета China Daily.-0-

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