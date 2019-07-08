ФОТОФАКТ: Шавен - голубая жемчужина Марокко

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горах Марокко расположился городок Шавен, известный как "голубая жемчужина". Большая часть здешних домов окрашена в разные оттенки синего - от светло-голубого до бирюзового, пишет портал My Modern Met .

Дуэт фотографов из Италии Tiago&Tania представил завораживающую серию снимков из Шавена, которые, по мнению самих авторов, демонстрируют диалог между архитектурой и ландшафтом, человеком и природой, фантазией и реальностью.

Фотографы находились в Шавене в течение шести дней, и за это время, по их словам, они изучили всевозможные уголки и ракурсы города.

Своими снимками они стремились показать реальный взгляд на местную архитектуру, жителей и культуру одного из самых очаровательных и живописных мест на земле.

Достоверных сведений, почему дома в Шавене окрашены в синий, нет. На месте нынешнего города в XV веке мусульмане построили крепость, которая защищала их земли от нашествия португальцев. Чуть позже здесь стали селиться изгнанные из Испании евреи, и именно они, как считается, стали окрашивать местные домики в разные оттенки синего - цвета неба, чтобы таким образом стать ближе к Богу. Сегодня евреев здесь уже почти не осталось, но местные жители продолжают традицию и регулярно обновляют стены свежей краской, поскольку это служит мощным импульсом для развития туристической индустрии.-0-

Фото Tiago&Tania