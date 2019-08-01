ФОТОФАКТ: Слона в натуральную величину построили из 30 тыс. батареек

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантская скульптура слона, сделанная из использованных батареек, появилась в зоопарке Hanwell Zoo в Лондоне (Великобритания), чтобы вдохновить молодежь на сбор и переработку источников питания. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror .

Слон в натуральную величину - ростом около 2,5 м и весом 2 т - построен из 29 649 батареек. Удивительный арт-объект призван напомнить о том факте, что 20 тыс. т портативных источников питания ежегодно попадают на мусорные полигоны Великобритании, а не перерабатываются.

Чтобы повысить осведомленность об этой проблеме, известный производитель батареек запустил проект Big Battery Hunt. Он объединил 1,3 млн школьников, которые принимали участие в сборе и сдаче батареек. Более 25% всех начальных школ в Великобритании были вовлечены в этот проект. Часть из 7 млн собранных источников питания была использована при возведении скульптуры слона. Авторы проекта надеются, что их творческая акция вдохновит новое поколение переработчиков аккумуляторов.

Тони Диаз, художник и скульптор, автор арт-объекта, сказал: "На работу ушло 400 часов и более 29 000 батареек, но каждый момент того стоил".

Представители зоопарка Ханвелл отметили, что они гордятся тем, что Hanwell Zoo стал домом слона Big Battery Hunt. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжать вдохновлять наших посетителей к сокращению количества отходов на свалках", - поделились в зоопарке.

После окончания экспозиции все батарейки, использованные при строительстве скульптуры, будут переработаны.-0-

Фото SWNS.COM