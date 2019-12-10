Смог от лесных пожаров накрыл Сидней

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный смог окутал самый большой город Австралии утром 10 декабря, сообщает Daily Mail.

По прогнозу метеорологов, ближе к вечеру южный ветер рассеет часть смога, однако обстановка останется сложной. Сильные лесные пожары охватили восточное побережье страны, из-за чего несколько крупных городов, в том числе и Сидней, оказались окутаны смогом.

Такая обстановка вызвана высокой температурой и низким давлением, которые установились на территории Австралии в последнее время. Отмечается, что из-за сильного смога жители вынуждены покидать свои дома и прибегать к средствам индивидуальной защиты.

Кроме этого, огонь на юго-востоке штата Новый Южный Уэльс подобрался к жилым домам, а пожарная служба штата (NSWRFS) была эвакуирована из своей штаб-квартиры в Олимпийском парке Сиднея.

Как отмечается, огонь уничтожил более 680 жилых домов, а сильный смог продержится еще до конца недели. На борьбу с огненной стихией призваны свыше 2 тысяч человек и сотни единиц спецтехники. С воздуха локализовать и погасить пламя помогают 90 пожарных самолетов.

По последним данным, площадь лесных пожаров в Австралии составляет около 2,1 миллиона гектаров, а 35 очагов возгорания до сих пор не локализованы. -0-

Фото Daily Mail