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02 декабря 2021, 11:53

ФОТОФАКТ: Снежный пейзаж горы Тайшань в восточном Китае

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гора Тайшань находится в одноименном горном массиве в самом центре провинции Шаньдун на востоке Китая. Ее высота - 1,5 тыс. м. Гора Тайшань обладает большой культурной и исторической значимостью и входит в число пяти священных гор даосизма. По древней китайской легенде, Пять великих гор возникли от рук, ног и головы Пань-гу - первого человека на Земле, творца Вселенной. Лежащая на востоке гора Тайшань ассоциируется с восходом солнца, рождением и обновлением. Она самая священная из пяти гор. Из-за своего особенного положения Тайшань считается головой Пань-гу. Пять великих гор связывают небо и землю и именно поэтому считаются священными. Гора стала главным местом, где великие императоры поднебесной обращались к Небу и Земле.-0-

Фото Синьхуа

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