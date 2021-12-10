ФОТОФАКТ: Снежный пейзаж участка Великой Китайской стены Цзянькоу в Пекине

Фото Синьхуа
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок Великой Китайской стены Цзянькоу поражает своей древностью и необыкновенной красотой. Он находится в пригороде Пекина. Данный участок не был реставрирован. Здесь можно прикоснуться к истории, увидеть истинный облик Великой Китайской стены, почувствовать изменения, произошедшие в течение несколько тысяч лет. Пейзажи на участке Цзянькоу очень живописны в любое время года. А зимой, когда все вокруг укрыто снегом, извилистая Великая Китайская стена кажется еще более величественной.-0-
Фото Синьхуа