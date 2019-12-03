ФОТОФАКТ: Спасение коал после лесных пожаров в Австралии

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После разрушительных лесных пожаров волонтеры из госпиталя для коал, который находится в порту Маккуори (Австралия), вместе с работниками национальных парков штата Новый Южный Уэльс и службы охраны дикой природы спасают сотни пострадавших коал. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Более 1 млн га растительности было сожжено по всей Австралии в течение последних недель. В результате стихийного бедствия погибло около тысячи коал и сотни других диких животных.-0-

Фото Nathan Edwards/Getty Images