ФОТОФАКТ: Спустя 7 месяцев после закрытия в Индии заработали кинотеатры

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На большей части Индии после семимесячного перерыва возобновили работу кинотеатры, сообщает Associated Press. Поскольку темпы распространения коронавируса значительно не снижаются (Индия на втором месте по числу зараженных в мире), владельцы кинотеатров приняли всевозможные меры для безопасности посетителей. Зрителей, которых обязали использовать защитные маски, рассаживают на значительном расстоянии друг от друга, перед началом сеанса всем измеряют температуру, а по окончании в зале проводят дезинфекцию. Приветствуется покупка электронных билетов - так удается избежать очередей.

Ежегодно популярная во всем мире индийская киноиндустрия (Болливуд) с оборотом в $2,8 млрд производит более 2 тыс. фильмов. В связи с пандемией кинопроизводство в Индии практически прекратилось, из-за чего экономика страны переживет значительный спад. Несмотря на открытие кинотеатров, съемки фильмов не возобновились - зрителям показывают популярные ленты прошлых лет.-0-

Фото Associated Press