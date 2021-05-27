ФОТОФАКТ: Суперлуние в небе над Китаем

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Новости
18:47
Швейцарские хоккеисты обыграли словаков в матче первого раунда ЧМ по хоккею в Латвии
Спорт
18:44
Движение неприсоединения вносит большой вклад в глобальную повестку дня в здравоохранении - Пиневич
Общество
18:39
Белорусская команда прошла курс по спортивному вождению перед конкурсом "Дорожный патруль" АрМИ
Общество
18:38
Червяков о развитии Оршанского района: многое сделано, но есть отставание, которое надо устранить
Регионы
18:36
Вопросы возвращения в Беларусь культурных ценностей обсудили на заседании комиссии в Минкультуры
Культура
18:33
Головченко: наметилась тенденция роста взаимной торговли между Беларусью и Казахстаном
Экономика
18:25
Велоэстафеты, викторины, олимпиады: МВД проведет летом творческие мероприятия для подростков
Общество
18:20
Организации Гомельской области уплатили в январе-апреле Br1,3 млн транспортного налога
Регионы
18:16
ХК "Динамо-Минск" стал лауреатом премии в сфере спортивного маркетинга MarSpo Awards
Спорт
18:14
Бесплатную консультацию нотариуса можно будет получить в Минске 1 июня
Общество
18:08
Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана - Головченко
Политика
18:08
В Турове продали квартиру с аукциона по голландскому методу
Регионы
18:05
Карпенко: перед выпускниками открыты все дороги и только от их выбора будет зависеть будущее
Общество
18:02
Двух 17-летних закладчиков задержали в Минске
Общество
17:53
Завершилась тренировка по управлению формированием территориальных войск Минской области
Регионы
17:48
Два жителя Витебской области задержаны за наркоторговлю
Происшествия
17:46
Спасатели накануне каникул напоминают о правилах безопасного поведения детей
Общество
17:44
В Червенском районе на егеря напал дикий кабан - мужчина погиб
Происшествия
17:40
Матчи второго тура золотой Евролиги с участием белорусских волейболисток пройдут в Чехии
Спорт
17:30
Исаченко: Оршанскому району нужен филиал вуза для закрепления молодежи на местных предприятиях
Регионы
17:29
СМИ должны взять на себя особую ответственность - участники форума медиасообщества приняли резолюцию
Общество
17:20
Глава КГК впервые провел личный прием граждан по видеосвязи
Общество
17:20
Делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях ассамблеи Межпарламентского союза
Общество
17:19
Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных советов депутатов
Регионы
17:16
Борисовчанка лишилась Br3,5 тыс. после звонка лжесотрудницы онлайн-гипермаркета
Происшествия
17:15
ФОТОФАКТ: Суперлуние в небе над Китаем
Калейдоскоп
17:12
Беларусь и Афганистан обсудили организацию визита деловых кругов в Минск
Политика
17:05
В водах Шри-Ланки уже неделю горит сингапурский контейнеровоз X-Press Pearl с ядовитым грузом
В мире
17:04
Генпрокуратура возбудила уголовные дела за угрозы убийством и оскорбления замгенпрокурора
Происшествия
16:58
Медики рекомендуют ежегодно делать тест на ВИЧ
Общество
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27 мая 2021, 17:15
ФОТОФАКТ: Суперлуние в небе над Китаем
Фото СИНЬХУА
27 мая, Китай /БЕЛТА - СИНЬХУА/. 26 мая в небе над Китаем можно было наблюдать
суперлуние
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Лукашенко: в СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв
Лукашенко встретился с Шейманом - обсудили состояние дел в УД, сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки
Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана - Головченко
Луцкий: СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства
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Головченко и Лебедев обсудили предстоящее заседание Совета глав правительств СНГ
Карпенко: перед выпускниками открыты все дороги и только от их выбора будет зависеть будущее
Перцов: белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства
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Лебедев: Беларусь успешно председательствует в СНГ
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Бесплатную консультацию нотариуса можно будет получить в Минске 1 июня
Вопросы возвращения в Беларусь культурных ценностей обсудили на заседании комиссии в Минкультуры
СМИ должны взять на себя особую ответственность - участники форума медиасообщества приняли резолюцию
Нацбанк рассказал о принципе работы указа о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности
Переменная облачность и до +23°С будет в Беларуси 28 мая
В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития - Крупко
Генпрокуратура возбудила уголовные дела за угрозы убийством и оскорбления замгенпрокурора
Митянский: правительство делает ставку на рост экспортного потенциала субъектов всех форм собственности
Беларусь привержена Целям устойчивого развития и принципам зеленой экономики - Худык
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З гонарам у сэрцы
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