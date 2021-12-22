ФОТОФАКТ: Традиционная китайская живопись

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская живопись появилась в глубокой древности, и дата ее возникновения, благодаря новым археологическим находкам, отодвигается все дальше вглубь веков. Традиционная живопись Китая символична и иносказательна. Работы мастеров надо читать и понимать. Тем более что в стране живопись и каллиграфия очень близки: используется одинаковый линейный способ письма, одинаковые материалы и инструменты, такие как кисть, мягкая пористая бумага из бамбукового или конопляного волокна, тушь и минеральные и растительные краски.-0-

Фото China Daily