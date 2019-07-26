ФОТОФАКТ: Целый день от рассвета до заката в одной удивительной панораме

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский фотограф Стивен Уилкс нашел невероятный способ запечатлеть целый день на одном снимке. Его удивительные панорамы показывают пейзажи, снятые из одной точки, от рассвета до заката, пишет
Стивен Уилкс, которого называют иконой американской фотографии, терпеливо проводит на одном месте до 30 часов - именно столько времени уходит на создание одной его волшебной панорамы. При этом он делает до 1,5 тыс. фотографий, которые потом объединяет в одном кадре - на постобработку снимков уходит несколько месяцев.
Благодаря этой кропотливой работе на фотографиях Стивена Уилкса невероятным образом гармонично соседствуют Луна и радуга, рассветное солнце и яркий млечный путь.
"Мне кажется, что время очень похоже на сетку, - делится фотограф. - Альберт Эйнштейн описал время как ткань - и я чувствую то же. В начале работы я решаю, где начинается день и заканчивается ночь - я называю это "вектором времени". После того, как я определил, в каком направлении меняется время, я запечатлеваю все эти моменты - иногда я могу фотографировать до 36 часов".
Стивен Уилкс говорит: "Я стою и смотрю от 24 до 36 часов. Просто останавливаюсь и смотрю, смотрю и смотрю. Это почти как медитация".
Проект по созданию невероятных панорам, получивший название Day to Night, был начат в 2009 году и завершился в 2018-м. За это время фотограф запечатлел Трафальгарскую площадь в Лондоне, Национальный парк Серенгети в Африке, Стоунхендж, площадь Трокадеро в Париже, Великий каньон в США и многие другие живописные локации.
Фотографии, которые недавно были опубликованы в широкоформатном альбоме Day to Night, запечатлели потрясающую коллекцию историй, которые словно застыли в отдельных моментах.-0-
Фото Stephen Wilkes
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