ФОТОФАКТ: Целый день от рассвета до заката в одной удивительной панораме

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский фотограф Стивен Уилкс нашел невероятный способ запечатлеть целый день на одном снимке. Его удивительные панорамы показывают пейзажи, снятые из одной точки, от рассвета до заката, пишет CNN .

Стивен Уилкс, которого называют иконой американской фотографии, терпеливо проводит на одном месте до 30 часов - именно столько времени уходит на создание одной его волшебной панорамы. При этом он делает до 1,5 тыс. фотографий, которые потом объединяет в одном кадре - на постобработку снимков уходит несколько месяцев.

Благодаря этой кропотливой работе на фотографиях Стивена Уилкса невероятным образом гармонично соседствуют Луна и радуга, рассветное солнце и яркий млечный путь.

"Мне кажется, что время очень похоже на сетку, - делится фотограф. - Альберт Эйнштейн описал время как ткань - и я чувствую то же. В начале работы я решаю, где начинается день и заканчивается ночь - я называю это "вектором времени". После того, как я определил, в каком направлении меняется время, я запечатлеваю все эти моменты - иногда я могу фотографировать до 36 часов".

Стивен Уилкс говорит: "Я стою и смотрю от 24 до 36 часов. Просто останавливаюсь и смотрю, смотрю и смотрю. Это почти как медитация".

Проект по созданию невероятных панорам, получивший название Day to Night, был начат в 2009 году и завершился в 2018-м. За это время фотограф запечатлел Трафальгарскую площадь в Лондоне, Национальный парк Серенгети в Африке, Стоунхендж, площадь Трокадеро в Париже, Великий каньон в США и многие другие живописные локации.

Фотографии, которые недавно были опубликованы в широкоформатном альбоме Day to Night, запечатлели потрясающую коллекцию историй, которые словно застыли в отдельных моментах.-0-

Фото Stephen Wilkes