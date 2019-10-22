ФОТОФАКТ: Церемония интронизации императора Японии Нарухито

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Императорском дворце в Токио состоялась церемония интронизации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает Euronews .

В Сосновом зале дворца были установлены два трона - для императора и его супруги. После того как служащие раздвинули занавески на тронах, Нарухито зачитал тронную речь: "В соответствии с конституцией Японии и Законом об императорском доме я взошел на престол. Мы объявляем об этом стране и миру".

После тронной речи императора с поздравлением выступил премьер-министр страны Синдзо Абэ, троекратно прокричав в конце вместе с собравшимися гостями "Банзай!" ("Сто тысяч лет!").

59-летний Нарухито получил полномочия императора в мае после отречения от трона его отца 85-летнего Акихито. Свое решение Акихито объяснил состоянием здоровья. Это было первое отречение японского монарха за последние 200 лет. После всех необходимых церемоний Акихито получил титул "почетного императора".

На церемонию интронизации Нарухито в Токио прибыли высокие гости из более чем 170 стран мира, включая монархов и глав государств. За традиционным торжественным мероприятием во дворце наблюдали свыше 2 тыс. человек.

10 ноября в Токио состоится парад, император и его супруга проедут по улицам японской столицы в кортеже, чтобы их могли поздравить жители страны.-0-

Фото Reuters