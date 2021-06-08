ФОТОФАКТ: Туры на воздушных шарах в Каппадокии

8 июня, Каппадокия /БЕЛТА - АНАДОЛУ/. В Каппадокии с нормализацией эпидемиологической ситуации усилился интерес к турам на воздушных шарах.

Число желающих полюбоваться уникальным природным ландшафтом региона, в частности долиной перибаджалары ("камины фей"), древними монастырями в скалах, подземными городами, и совершить полеты на воздушных шарах неустанно растет. Десятки воздушных шаров, поднимающихся в небо Каппадокии с первыми лучами солнца, создают особую волшебную атмосферу, украшая пейзаж региона.

Каппадокия - один из наиболее популярных туристических районов Турции, включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-

Фото АНАДОЛУ