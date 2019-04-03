ФОТОФАКТ: Уникальную зебру-"блондинку" впервые заметили в дикой природе

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкая "белокурая" зебра была обнаружена резвящейся в Национальном парке Серенгети в Танзании. Фотограф National Geographic Серхио Питамиц впервые запечатлел уникальное животное в дикой природе, пишет британское издание Daily Mail .

Зебра с необычным окрасом случайно попала в объектив фотографа - он наблюдал за мигрирующими животными, когда заметил что-то необычное. "Сначала я подумал, что это зебра, которая извалялась в пыли", - поделился Серхио Питамиц.

Запечатленная фотографом "белокурая" зебра, по мнению экспертов, имеет признаки частичного альбинизма. Это означает, что в коже животного вырабатывается меньше меланина (темного пигмента), поэтому его кожа и шерсть светлее обычного.

До этого случая зебры-альбиносы наблюдались только в неволе - в Национальном парке Маунт-Кения и в заповеднике на Гавайях.

Темные полоски зебр, согласно исследованиям, отпугивают мух, роящихся вокруг животных, а особи с более светлыми полосками считаются более уязвимыми перед насекомыми.

Альбинизм - не такое уж редкое явление в мире природы, в природе встречаются жирафы, пингвины, орангутан, мыши и другие виды животных.-0-

Фото National Geographic