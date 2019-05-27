ФОТОФАКТ: Уникальный забег Zombie Run прошел в Жодино

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный забег состоялся в Жодино. Это марафон который может пройти не каждый, ведь на пути где была масса непростых препятствий еще вставала и армия зомби: кровь, пот и непроходимое болото.

Легенда забега такова, при изучении ранее неизвестного Z-вируса, была нарушена техника безопасности, что стало причиной утечки этого вируса и послужило заражению работника лаборатории. Нелепая ошибка стала причиной массовой эпидемии! Люди заражаются и становятся ходячими мертвецами. Настало время бежать! Зомби повсюду!

Правила просты, бегун перед стартом получает пояс с 3 лентами, которые символизируют его жизни. Во время забега нужно избегать зомби, чтобы они не сорвали ленты. Если участник финиширует хотя бы с одной лентой, он получит медаль “уцелевших”, если же лент не осталось - зомби превратят его в одного из “своих”.-0-

Фото Дениса Костюченко