ФОТОФАКТ: В Германии родились лосята-близнецы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале мая лосиха по кличке Лилль Соль в парке дикой природы Шорфхайде около бранденбургского Гросс-Шенебека (Германия) родила двойню, что в лосиных семьях случается редко. Малыши появились на свет крепкими и почти сразу встали на ноги. Работники парка говорят, что пока непонятно, какого пола близнецы, это прояснится примерно через полгода. Тогда же новым обитателям парка дадут имена.

Парк дикой природы Шорфхайде (Wildpark Schorfheide) был открыт в 1996 году. Помимо диких зверей вроде выдр, ланей, муфлонов, волков и лошадей Пржевальского, здесь также содержатся домашние животные редких пород, в частности грубошерстные померанские овцы и не менее кучерявые венгерские свиньи мангалицы, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.-0-

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