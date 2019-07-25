ФОТОФАКТ: В Иордании открылся подводный музей военной техники

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный подводный музей военной техники появился в Иордании. Для его создания на дно Красного моря погрузили около 20 военных транспортных средств, предоставленных Вооруженными силами страны, пишет эмиратская газета
Несколько танков, авианосец, бронетехника, зенитная батарея, машина скорой помощи и даже боевой вертолет были затоплены у порта Акаба.
Затонувшая техника размещена вдоль коралловых рифов по специальной схеме, имитирующей боевую тактическую форму.
По данным Jordan Times, восемь машин погрузили на глубину 15-20 м. Еще 11 можно найти на глубине 20-28 м.
Музей был основан Особой экономической зоной Акаба, чтобы привлечь туристов на и без того популярный дайв-курорт. Насладиться необычными подводными пейзажами смогут не только дайверы, но и туристы, путешествующие на лодке со стеклянным дном.
Власти утверждают, что все опасные материалы были удалены из техники до погружения, а процесс сканирования морского дна с целью предотвращения каких-либо нарушений и негативного влияния на морскую жизнь занял 30 дней.
Ожидается, что музей поможет создать искусственные рифы и будет способствовать восстановлению естественных кораллов в этой местности.-0-
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