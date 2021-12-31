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Новости
17:01
Живой звук и фейерверк: гомельчанам предлагают встретить Новый год у главной елки области
Регионы
16:50
В Логойском районе горела квартира в жилом доме
Происшествия
16:44
Кочанова: совет старейшин - патриоты с мощной гражданской позицией и подготовкой
Общество
16:27
МТЗ за год произвел более 36 тыс. единиц тракторной техники
Общество
16:26
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
Регионы
16:24
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
Президент
16:03
В Витебской области планируют создать кластер по выпуску кабельной продукции
Регионы
16:03
Более 3,71 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Общество
16:00
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Василия Шаранговича
Президент
15:59
Терапевт: перед праздничным застольем лучше не голодать
Общество
15:56
Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей
Президент
15:46
ИНТЕРВЬЮ: Управление делами Президента Беларуси на предстоящий год строит смелые и амбициозные планы
Общество
15:42
Бегун: украинцы благодарны Президенту за оперативное решение вопроса о приеме их в белорусское гражданство
Общество
15:38
Объемы производства холдинга "Бобруйскагромаш" в этом году составили 120%
Регионы
15:37
Гулянья в новогоднюю ночь в Бресте развернутся на трех площадках
Регионы
15:34
ФОТОФАКТ: В Китае дети готовятся к встрече Нового года
Калейдоскоп
15:16
Будревич: молодежь Беларуси активно вовлечена во все без исключения социальные процессы
Общество
15:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1510 пациентов с COVID-19, выписаны 1777
Общество
15:09
Лукашенко перед Новым годом приехал в РНПЦ "Мать и дитя", где выхаживают самых маленьких граждан
Президент
15:06
Андрей Лукьянович назначен заместителем командующего ВВС и войсками ПВО
Президент
15:03
ГАИ Могилева в новогодние праздники ограничит движение на некоторых улицах
Регионы
15:02
Минтранс до 2025 года планирует реконструировать и возвести 24 моста и путепровода
Экономика
14:44
Председатель ГТК: нашей стране бесконечно дорог каждый ребенок
Регионы
14:43
Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900 за тысячу кубометров
В мире
14:38
Беларусь и Украина отменили разрешения на автомобильные перевозки грузов между странами
Экономика
14:33
Более 1,3 тыс. граждан с допгарантиями занятости трудоустроены в Витебской области за 11 месяцев
Регионы
14:23
Торговые палаты Беларуси и Ирана заинтересованы в сотрудничестве
Экономика
14:14
Умер народный художник Беларуси Василий Шарангович
Культура
14:02
Лукашенко в "Мать и дитя" рассказали об успешном выполнении уникальной внутриутробной операции
Президент
13:52
Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси
Президент
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31 декабря 2021, 15:34
ФОТОФАКТ: В Китае дети готовятся к встрече Нового года
Фото China Daily
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"Новый год"
ФОТОФАКТ: Соцработники помогают пожилым людям перед праздниками
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае дети готовятся к встрече Нового года.-0-
Фото China Daily
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Лукашенко перед Новым годом приехал в РНПЦ "Мать и дитя", где выхаживают самых маленьких граждан
Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси
Кочанова: совет старейшин - патриоты с мощной гражданской позицией и подготовкой
Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
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Латвийский политолог: Беларусь суверенно принимает решения в своих интересах
Умер народный художник Беларуси Василий Шарангович
Что планируется изменить и дополнить в Конституции?
МТЗ за год произвел более 36 тыс. единиц тракторной техники
Совмин утвердил план работы на I полугодие 2022-го
Технологии добрых дел: социальные полезные инициативы от МТС для детей и взрослых
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